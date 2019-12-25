Врач оценила пользу горчицы.

Российская телеведущая Елена Малышева назвала крайне полезный для мужского здоровья продукт. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале специалист ценила полезные свойства горчицы. По мнению медика, эту приправу любят представители сильного пола с высоким уровнем тестостерона. Растение горчицы содержит в себе такие вещества как изотиоцианаты. Данные органические соединения подавляют рост опухолевых клеток.

Горчица, содержащие эти вещества, абсолютно точно помогает выделяться окиси азота внутреннему слою наших сосудов, а это всегда приводит к расширению, к вазодилитации. Дмитрий Шубин, помощник Малышевой, врач-невролог

На примере надувного человека медики показатели зрителям, как состояние сосудов организма влияет на мужскую потенцию. При расширении сосудов кукла надулась и стояла перпендикулярно полу. При сужении сосудов она сдулась и упала на пол. Малышева заметила, что сосудорасширяющий эффект не только позволит наладить половую жизнь, но и скажется на длительности жизни мужчины.

Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами.

Фото: Первый канал