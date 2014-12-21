Россиянам объяснили причину повышения штрафов за нарушение ПДД в России

Эксперт рассказал о влиянии инфляции на автомобили.

Возможное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения связано с инфляционными процессами на российской территории. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам телеканала "360.ru" автомобильный эксперт, член рабочей группы при федеральном правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Специалист указал на то, что он не понимает, почему повышение стоимости затронуло исключительно 12-ую главу КоаП, связанную с ПДД.

По первому впечатлению, повышение штрафов носит инфляционный характер. Эти суммы не поднимали уже давно, а теперь повысили лишь по процентам. Экономика волатильная, прежними штрафами уже никого не напугаешь. Дмитрий Попов, эксперт

Эксперт добавил, что штрафы по ПДД являются ключевым наполнителем федерального бюджета. Их выписывает техника по камерам видеонаблюдения. Для государства самым быстрым и эффективным способом роста прихода денежных средств в бюджет будет увеличение штрафов. Попов указал на то, что 25 лет назад штрафы привязались к МРОТ, который с тех пор существенно увеличился. Специалист предложил, что в скором времени можно будет переписать штрафы и указать их сумму в привязке к некому общему базовому тарифу.

Штрафы за ПДД не имеют отношения к повышению безопасности дорожного движения: если людей не напугали 500 рублей, то их не напугают и 550 рублей. Вот если отменить нештрафуемый порог в 20 километров в час, тогда это будет реальная борьба за безопасность. Дмитрий Попов, эксперт

Напомним, что в России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушение ПДД. Взыскание с водителя за передачу права на управление либо управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей, а за нарушение правил применения ремней безопасности — с одной до полутора тысячи рублей.

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Фото: Piter.tv