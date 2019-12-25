Россиянам назвали три необходимые перед Новым годом покупки

Россиянам назвали три необходимых покупки, которые следует купить перед новогодними каникулами. Этот список предоставил телеканал "360", утверждая, что перечисленное не только поможет подольше сохранить атмосферу праздника, но и сэкономить денежные средства.
Первый товар в перечне – хлеб. Гражданам стоит прийти в магазин накануне Нового года и купить необходимое количество буханок. Как правило, хлеб сметают с прилавков первым перед праздниками. Покупая его, следует сделать расчет на то, что в дом могут прийти гости. А хранить хлеб лучше всего в холодильнике, подчеркивают эксперты.
Второе – минеральная вода. Покупать ее тоже советуют заранее, так как в канун новогодних праздников на прилавках может остаться только дорогая минералка. Россиянам советуют взять воду с газом и без, а хранить ее – в холодильнике, на балконе или у приоткрытого окна.
Третий пункт в перечне необходимых покупок – лекарственные средства, которые используют в случае проблем с ЖКТ. Гражданам рекомендуют посетить аптеку и купить там препараты, которые могут помочь при изжоге и вздутии от переедания. Кроме того, желательно иметь в аптечке лекарства, снимающие головную боль и похмелье, отмечают эксперты.
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Фото: pixabay.com
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