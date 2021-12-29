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Врач-гастроэнтеролог не советует заправлять салаты на Новый год майонезом
Сегодня, 15:14
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Врач-гастроэнтеролог не советует заправлять салаты на Новый год майонезом

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Специалист посоветовал уменьшить количество жиров в горячих блюдах и вместо свинины, например, есть курицу.

Врач-гастроэнтеролог Светлана Марова в студии телеканала "Санкт-Петербург" дала советы по составлению праздничного меню.

Эксперт считает, что необходимо уменьшить количество жиров в горячих блюдах. Например, заменить свинину или гуся – рыбой или курицей. Также заправлять салаты нужно не майонезом, а чем-то легким. Благодаря легкой заправке не захочется съедать много. Из меню на Новый год рекомендуют исключить паштеты. 

Накрывая праздничный стол, нужно учитывать правило тарелки: половину должны занять овощи,  четверть – зерновые и еще четверть отводится на жиры и белки.

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Фото: Piter.tv

Теги: врач-гастроэнтеролог, новый год, праздничный стол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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