Врач-гастроэнтеролог не советует заправлять салаты на Новый год майонезом

Специалист посоветовал уменьшить количество жиров в горячих блюдах и вместо свинины, например, есть курицу.

Врач-гастроэнтеролог Светлана Марова в студии телеканала "Санкт-Петербург" дала советы по составлению праздничного меню.

Эксперт считает, что необходимо уменьшить количество жиров в горячих блюдах. Например, заменить свинину или гуся – рыбой или курицей. Также заправлять салаты нужно не майонезом, а чем-то легким. Благодаря легкой заправке не захочется съедать много. Из меню на Новый год рекомендуют исключить паштеты.

Накрывая праздничный стол, нужно учитывать правило тарелки: половину должны занять овощи, четверть – зерновые и еще четверть отводится на жиры и белки.

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Фото: Piter.tv