Россиянам назвали основные признаки фишинговых ссылок

В киберполиции рассказали о том, как по ссылке можно понять, что она опасна для безопасности данных пользователя.

Российские правоохранительные органы перечислили основные признаки, которые позволят человеку распознать фишинговую ссылку и не стать жертвой мошенников. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. Сотрудники полиции указали, что потенциально опасными являются ссылки в виде цифр или содержащие символ "@". Например, http:// 179.148.232.27 или http://bank. ru@zlo1.ru соответственно. Фишинговой считается также ссылка, которая содержит в себе два и более адресов. Для примера они привели формат https://bank. ru/rd.php?gг=https:// zlo.ru.

Установлено, что если в начале адреса сайта есть www, но нет точки, стоит дефис или в начале адреса сайта есть http или https, но нет "://", то это тоже является сигналами того, что ссылка представляет из себя опасность (wwwbank.ua или www-bank.ua; httpsрbank. ru или httpsbank. ru). Дополнительно, если при наведении указателя компьютерной мышки ссылка выглядит по-другому, то пользователю также важно стать осторожным. В качестве примера полицейские указали, что в тексте письма может быть написано tele4.ru, но при наведении курсора в нижнем углу браузера отображается teie4. ru. Фишинговая ссылка может быть некликабельна, но содержать подмененные символы.

В этом случае мошенники ориентируются на то, что потенциальная жертва скопирует и вставит ссылку в браузер. песс-служба киберполиции

Речь идет о том, что в письме может быть указана ссылка teIe4. ru, но после того, как ее скопировать и вставить в браузер, оказывается, что это teie4. ru. Потенциально опасными ссылками оказываются также те, в которых одна из букв заменена на цифру. К примеру, вместо буквы "О" стоит цифра "0" или вместо маленькой латинской буквы "l" (L) стоит большая буква "I" (i) или вместо латинской буквы "b" стоит латинская буква "d".

Фото: Piter.tv