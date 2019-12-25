В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"

В полиции раскрыли схему, по которой аферисты крадут деньги у соискателей работы.

Мошенники рассылают пользователям вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", но в реальности похищают денежные средства соискателей вакансий под предлогом оформления документов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российских правоохранительных органов. При рассылке писем потенциальным жертвам обмана злоумышленники делают упор на гибкий график и высокий доход. Далее они предлагают короткое "тестирование" или "собеседование" в мессенджерах, чтобы создать видимость легитимности деятельности.

Злоумышленники создают фиктивную (иногда копируют настоящую) компанию с привлекательными вакансиями. Через платформы вроде Telegram или WhatsApp* жертве предлагают пройти обучение и "стажировку", в ходе которой имитируется реальная работа. сообщение от киберполиции

В результате жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания. Для примера, ищет ошибки на сайтах. Такие простые действия помогают преступникам втереться в доверие и создать иллюзию заработка. На счету жертвы отображается "зарплата", например, в 25–30 тысяч рублей, что усиливает уверенность в честности работодателя. Затем под предлогом "налоговых выплат" или "возврата переплаты" человека просят перевести деньги через QR-код или на указанную банковскую карту. После перевода связь с мошенниками обрывается.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

