Следует ограничиться несколькими бокалами.

Россиянам назвали допустимое количество алкоголя на Новый год. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн дал рекомендации по употреблению спиртного в праздники. Об этом эксперт рассказал "Интерфаксу". Без существенного вреда для здоровья можно выпить один или два бокала белого вина.

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Россиянам следует обратить внимание на чилийские, аргентинские, итальянские, французские и немецкие виды. Негативное воздействие алкоголя снижает активное времяпрепровождение. При употреблении алкоголя следует исключить лекарственные препараты. Подавляющее большинство лекарств являются токсичными веществами вместе со спиртным. Особенно, если врач назначил антигистаминные препараты.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

