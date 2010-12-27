Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо съедать ежедневно

Роспотребнадзор дал советы по здоровому питанию.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян по необходимому потреблению овощей и фруктов. Специалисты советуют ежедневно съедать минимум по 400 грамм фруктов и овощей, а также по три столовые ложки растительного масла или заменить их двумя авокадо. Крахмалосодержащие корнеплоды и картофель - не в счет этих 400 грамм. Продукты с излишним содержанием сахара лучше исключить из рациона.

Эксперты напомнили, что потребление калорий должно соотноситься с их расходом. Потребление жиров не должно превышать 30 процентов от общей потребляемости энергии.

Насыщенные жиры не должны превышать более 10 процентов от всего объема пищи. Их можно заменять ненасыщенными жирами или полностью исключить из рациона. Роспотребнадзор рекомендует отказаться от газированных напитков, соков и порошковых концентратов, ароматизированной воды, энергетиков.

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Фото: Piter.tv