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Россиянам напомнили об осеннем равноденствии
Сегодня, 9:38
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lesjasap

Россиянам напомнили об осеннем равноденствии

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После 22 сентября день станет короче, чем ночь.

Россиянам напомнили об осеннем равноденствии. Об этом журналистам ТАСС рассказала научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман. По словам эксперта, 22 сентября в любой точке планеты продолжительность светового дня и ночи сравняется.

Световой день в Северном полушарии стал убывать еще 21 июня, в день летнего солнцестояния. С 17 часов в июне к 22 сентября его продолжительность сократится до 12 часов

Людмила Кошман, астроном

Специалист рассказала, что ко дню зимнего солнцестояния, запланированного на 21 декабря, световой день в Москве ми средних широтах России будет составлять всего семь часов. Благодаря осеннему равноденствию в Северном полушарии день станет короче ночи. Продолжительность светлого времени суток будет ежедневно уменьшаться примерно на пять минут.

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Теги: осень, равноденствие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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