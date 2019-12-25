В РАН призывают обеспечить себя хорошим сном.

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет. О ней журналистам радио "РИА Новостей" рассказала старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодорствования РАН Александра Пучкова. Специалист призвала вспомнить о привычке, которая особенно актуально во время пандемии коронавируса и о которой известно еще с "досамоизоляционных времен".

Эксперт рекомендовала населению страны соблюдать режим сна. По данным специалиста, людям необходим восьмичасовой сон, чтобы восстановить силы перед рабочим днем и набраться бодрости. Однако есть еще один важный фактор хорошего сна в режиме самоизоляции. Сон необходим организму ради нормального функционирования иммунной системы. Плохой сон может стать причиной нарушений иммунитета.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля президент России объявил о введении по стране нерабочей недели. Позже Владимир Путин продлил ограничения, распространив нерабочее время на весь апрель.

Нарколог рассказал, почему нельзя пить алкоголь во время самоизоляции.