Нарколог рассказал, почему нельзя пить алкоголь во время самоизоляции

Евгений Брюн рассказал об опасностях употребления алкоголя во время самоизоляции.

Главный внештатный нарколог Минздрава рассказал, почему нельзя пить алкоголь во время самоизоляции. Об этом Евгений Брюн заявил журналистам "Москвы". Специалист напомнил, что употребление спиртных напитков во время самоизоляции может привести человека к зависимости, а также угрожает возможностью уйти в запой.

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Брюн прокомментировал свою позицию тем, что после употребления алкоголя в организме человека наступают "приятные реакции", вызванные интоксикацией. Однако их нельзя назвать естественными и продолжительными. Человек быстро адаптируется к транквилизирующим эффектам спиртного. В результате ему требуется все больше объема выпитого для достижения комфортного состояния. Трезвое состояние человек наоборот начинает считать дискомфортным. Брюн добавил, что после употребления алкоголя у человека усиливаются раздражение и вспыльчивость, растет тревога и нарушается сон.

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