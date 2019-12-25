Россиянам начнут бесплатно проводить газ

Россиянам, проживающих в четырёх регионах, в качестве эксперимента начнут бесплатно проводить газ. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на "Минэнерго".
Данная модель получила название социальной концепции газификации. Её опробуют в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Их жителям не придётся оплачивать подключение дач к газопроводу.
Получить данное право смогут все жители регионов — неважно, сколько времени они проводят на дачах.
Новая программа начнёт работать в середине 2021 года. Финансироваться она будет за счёт спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений компаний, которые занимаются газораспределением.
Ранее в Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов.
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