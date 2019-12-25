Россиянам начнут бесплатно проводить газ

Новая программа начнёт работать в середине 2021 года.

Россиянам, проживающих в четырёх регионах, в качестве эксперимента начнут бесплатно проводить газ. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на "Минэнерго".

Данная модель получила название социальной концепции газификации. Её опробуют в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Их жителям не придётся оплачивать подключение дач к газопроводу.

Получить данное право смогут все жители регионов — неважно, сколько времени они проводят на дачах.

Новая программа начнёт работать в середине 2021 года. Финансироваться она будет за счёт спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений компаний, которые занимаются газораспределением.

Ранее в Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов.