Россиянам на Олимпийские игры предлагают спасательный круг

МОК предложил российским спортсменам новый логотип

Международный олимпийский комитет (МОК) ввёл новые требования для формы российских спортсменов, которые будут выступать в южнокорейском Пхёнчхане.



На сайте комитета сообщается, что герб России и эмблему Олимпийского комитета России на экипировке наших спортсменов предложено заменить на логотип, который разработал МОК. Логотип представляет собой белый круг, по периметру которого ровные красные буквы Olympic Athlete From Russia («Олимпийский атлет из России»). Многие россияне ссылаются на то, что это похоже на спасательный круг, а другие – одинокое кольцо, которое символизирует единство эмблемы Олимпийских игр.



Именно так (Olympic Athlete From Russia), по мнению МОК, должна называться сборная России. Другие попытки сделать название страны заметнее – «вне закона».



Напомним, что информацию о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом россияне узнали 5 декабря. На официальном сайте комитета представлены требования ко внешнему виду спортсменов.



Фото: официальный сайт Олимпийских Игр

