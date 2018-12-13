Россиянам добавят один день отпуска

В этот день россияне смогут пройти диспансеризацию.

Минтруд предложит на день увеличить россиянам отпуск. Дополнительный день будут ежегодно предоставлять для диспансеризации. На сегодняшний день, сотрудники могут брать лишний выходной только раз в три года. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на Минтруда.



Теперь министерство труда предложит сделать дополнительный день для диспансеризации ежегодным. Поправки в законодательство уже готовятся. Вопрос обсуждается с работодателями, профсоюзами и другими ведомствами. Данные изменения разрабатывают по поручению Дмитрия Медведева. Он поручил освободить работников старше 40 лет на один день для прохождения диспансеризации.



С 2019 года россияне могут взять оплачиваемый день отпуска для медкомиссии раз в три года, предпенсионеры два дня каждый год. Также с 6 мая текущего года люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию каждый год. Ранее Валентина Матвиенко предлагала гарантировать оплачиваемые отпуска для диспансеризации всем россиянам любого возраста.

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