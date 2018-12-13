Китайский луноход нашел два типа материи на обратной стороне Луны

Впервые луноход привез ученым уникальные образцы из недр Луны.

Китайский луноход привез с обратной поверхности Луны уникальные материалы. Ранее ни советские, ни американские аппараты не привозили подобных образцов. Специалисты рассказывают, что "Юйту-2" сначала впервые высадился на данной территории, а после обнаружил два типа мании в недрах Луны. Соответствующие сведения опубликованы в научно-популярном издании Nature.

Удивительно, но ни "Аполлоны", ни советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии. "Юйту-2", таким образом, получил первые данные по ее составу, совершив посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен комментирует открытие французский планетолог Патрик Пинье

Ученые объясняют, что благодаря образцам можно будет изучить материалы, из которых сделана Луна. Уже сейчас известно, что на ней не было никаких тектонических процессов, в отличие от Земли.

Напомним, что разработка ведется в рамках программы зондирования Луны "Чанъэ". Совместная работа с "Юйту" ведется с 2013 года. Известно, что на обратном стороне Луны "Юйта-2" трудится около четырех месяцев. По техническим характеристикам луноход весит около 100 килограмм. Он передвигается со скорость в 200 километров в час и забирается на склоны с уклоном не более 30 градусов.

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