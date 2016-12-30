Специалисты дали советы по выбору мандаринов

Мандарины должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета, без черных пятен.

Специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов.

Мандарины должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета, без черных пятен. Определять на качество мандарины по запаху и наличию листочков нельзя. Если фрукт проминается пальцем, то, скорее всего, он гнилой.

Выбирать мандарины нужно по сорту, вкус которого больше нравится. Самые популярные – сатсума, клементины, тенжерины, минеолы. Хранятся эти фрукты в течение 4-ех недель при температуре +3..+8 градусов.

Ранее врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов.