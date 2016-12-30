Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Об особенностях цитрусовых порталу "Вечерняя Москва" рассказала Елена Соломатина.

Специалист в беседе с изданием заявила, что мандарины есть можно и нужно, они невероятно полезны и содержат множество полезных микроэлементов. Однако существует несколько ограничений: во-первых, эти цитрусовые нельзя есть на голодный желудок. Также их не стоит есть людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка.

Кроме того, крайне опасны для здоровья представляют средства, наносимые на кожуру мандаринов для их презентабельного вида.Такие фрукты в чай лучше не опускать.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об опасности кухонных губок.

Видео: YouTube/Noal Farm