В Роспотребнадзоре рассказали об опасности кухонных губок

Соответствующая памятка от ведомства оказалась в распоряжении ТАСС.

В ней уточняется, что даже в небольшой губке для мытья посуды могут "поселиться" порядка 350 видов бактерий. Организмы могут вызывать различные инфекционные заболевания.

Специалисты доказали, что обычная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. В исследованиях губок были найдены дрожжи, плесень и бактерии, ведущие к острым кишечным инфекциям. Источником распространения таких организмов является большинство предметов на кухне – раковины, столешницы, кухонные принадлежности и другие элементы повседневного обихода.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для предотвращения появления инфекций "на кухне" нужно чаще мыть руки, не ставить сумки с продуктами на стол, при готовке разных видов продуктов менять разделочные доски для продуктов, менять кухонные губки, чистить холодильник и соблюдать гигиенические нормы.

Ранее мы сообщали о том, что прививки от гриппа сделали более 35% петербуржцев.

Видео: YouTube / Трум Трум