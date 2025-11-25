Россиян ждут длительные выходные за счет переноса праздников

Следующая короткая неделя россиян ждет в последнюю неделю апреля.

На российской территории сотрудников ждут длительные выходные за счет переноса праздничного дня. Таким образом граждане будут отдыхать три дня, в период с 7 по 9 марта. Соответствующие сведениям представлены в производственном календаре утвержденном ранее федеральным правительством на 2026 год. Таким образом известно, что сначала россиян ожидают длинные выходные, после чего начнется короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня, начиная со вторника и заканчивая пятницей.

Напомним, что Международный женский день отмечают в нашей стране 8 марта. В текущем году он выпал на воскресенье. По трудовому законодательству России в том случае, если праздничный день совпадает с выходным, то он переносится на следующий рабочий день. В 2026 году россияне будут отдыхать 7, 8 и 9 числа. Четырехдневная рабочая неделя начнется с 10 марта и завершится 13 марта.

Фото: pxhere.com