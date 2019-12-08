В 2020 году отдыхаем с 22 по 24 февраля.

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества. С 22 по 24 февраля пройдут трехдневные праздничные дни. Об этом сообщили представители Роструда.

В 2020 году праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник. Праздник зародился еще в СССР. Ранее он назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота. Впервые в 1919 году отмечалась годовщина Красной армии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

