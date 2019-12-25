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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

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Они связаны с государственными праздниками.

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях. Они ждут россиян в феврале и марте из-за государственных праздников. В феврале жители страны будут отдыхать 24 числа. Этот выходной перенесен из-за того, что День защитника Отечества выпал на воскресенье

В марте работать не будут 9 числа, ведь в 2020 году Международный женский день также пришелся на воскресенье. Соответственно нерабочими будут периоды с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. При этом 21 февраля и 6 марта россияне не будут работать по сокращенному графику. Эти даты не считаются предпраздничными.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году.

Теги: короткая рабочая неделя, роструд
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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