Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Всего будет восемь сокращенных рабочих недель.

Роструд рассказал россиянам о коротких рабочих неделях в 2020 году. Согласно утвержденному производственному календарю, таких недель будет восемь. Об этом пишут РИА Новости.

Сокращенные рабочие недели ждут жителей России в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Это связано с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

С короткой рабочей недели начнется год после новогодних каникул (работаем 9 и 10 января). Следующая сокращенная неделя ждет россиян в конце февраля. Больше выходных будет в связи празднованием Дня защитника Отечества. Нерабочими днями окажутся 22, 23 и 24 февраля.

Много отдыхать будут россияне весной. В марте рабочую неделю до четырех дней сократит Международный женский день. Также четыре рабочих дня с 27 по 30 апреля ожидаются в связи с празднованием Дня Весны и Труда. В мае первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. Следующая рабочая неделя также будет сокращенной из-за выходных в честь Дня Победы.

Также выходным днем будет 12 июня (День России). Осенью День народного единства (4 ноября) разделит рабочую неделю на два отрезка. Россияне будут работать со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Ранее Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные.