Сотрудники не должны получить меньше денег в январе.

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные. Зарплата россиян за январский месяц не должна измениться несмотря на праздничные дни. Такое условие предусмотрено 112 статьей Трудового кодекса России. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на представителей ведомства.

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Статья гарантирует оплату труда за нерабочие праздничные дни для сотрудников, получающих оклад. Для сдельных работников выплачивается дополнительное вознаграждение. Эта сумма определяется коллективным договором или локальным нормативным актом.

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Фото: Piter.tv

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