Сотрудникам придется сделать выбор между онлайн-версией и бумажным документом.

Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки из-за поправок в законодательстве. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы.

Граждане обязаны предоставить письменное волеизъявление о том, согласен ли он перейти. На электронную версию документа или хочет оставить бумажную трудовую книжку. "Автоматический" перевод работника чиновники будут рассматривать как неправомерный. В этом случае работодатель нарушит права подчиненного.

Граждане, у которых нет доступа в Интернет, смогут предоставлять книжку в суд и ПФР для подтверждения стажа. Напомним, что изменения в Трудовом кодексе приняты в первом чтении Госдумы, которое прошло 17 сентября. Депутаты надеются, что нововведения позволят избежать сотруднику потери данных о стаже работы и необходимости восстанавливать документ в случае утраты. Они также избавят его от трудозатрат на изготовление бумажной версии документа.

Напомним, что с января 2020 года данные в Пенсионный фонд России будут поступать в электронном режиме.

Ранее Piter.tv писал материал о том, как отразится на жиззни россиян переход на электронные трудовые книжки с 1 января 2020 года.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop