Россиян в марте ждет 10 нерабочих дней

В Госдуме рассказали о том, как россияне будут отдыхать весной.

Следующие трехдневные выходные на российской территории в 2026 году стоит ждать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. По словам депутата Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" Светланы Бессараб, в общей сложности за март будет 10 нерабочих дней.

В приближающемся марте работающих россиян ждет 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Парламентарий и з нижней палаты уточнила, что весенние месяцы текущего года, помимо обычных пар выходных, дадут гражданам возможность отдохнуть трижды по три выходных дня. В первом квартале марта речь идет о праздновании 8 Марта, а во втором квартале периода выходные будут связаны с Первомаем (праздником труда). В период с 9 по 11 мая отдыхать россияне будут в честь Дня Победы. Также важно уточнить, что предшествующие праздникам рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращены на один час.

В России следующие выходные будут трехдневными.

Фото: pxhere.com