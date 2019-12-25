  1. Главная
В России следующие выходные будут трехдневными
Гражданам Росси напомнили о производственном графике.

Последняя полная рабочая неделя февраля 2026 года началась на российской территории, далее за ней последуют  трехдневные выходные. Они продлятся в период с 21 по 23 число в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Далее замыкающая зимний период времени рабочая неделя станет для сотрудников четырехдневной. Такие данные приводятся в производственном календаре.

Известно, что так как 23 февраля в текущем году выпадает на понедельник, то речь идет о нерабочем праздничном дне. Он примкнет к двум обычным выходным дням, запланированным по графику на 21 и 22 февраля.  Рабочий день 20 февраля, несмотря на предстоящие праздники, не будет коротким в виду того, что он не предшествует непосредственно праздничному дню. По словам депутата Государственной думы, члена профильного комитета по  труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" Светланы Бессараб,  за I квартал работающих граждан ждут две сокращенные четырехдневные рабочие недели: Они продлятся с 24 по 27 февраля, а также с 10 по 13 марта. В последнем случае речь идет о праздновании Международного женского дня, который в этом году выпадает на воскресенье. В результате  выходной день переносится на понедельник, 9 марта. 

В ГД рассказали о расчете отпускных по измененным правилам.

Фото: pxhere.com

