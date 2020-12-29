Хотя в самое ближайшее время об этом не стоит беспокоиться.

Россиян предупреждают о резком росте цен на авиабилеты. Однако в настоящее время цены остаются на максимально низком уровне, ниже им падать уже некуда – рассказывает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев РИА "Новости".

Эксперт объяснил, что в ближайшие три месяца цены на билеты останутся на низком уровне. Поскольку перевозчикам надо будет возвращать потери, то повышение цен на перелёты ожидается в апреле.

Ранее мы сообщали о том, что капитан судна предстанет перед судом за нарушение правил управления, повлекшее гибель трёх человек. Об этом рассказали представители Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ, расследовавшие инцидент в Баренцевом море.

Видео: Piter.tv