Россиян предупредили о возвращении аномальной жары

Она продлится приблизительно семь дней.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что жителей Центральной России ждет около семи дней жары. Его слова передает агентство "РИА Новости".

Он утверждает, что в начале следующей недели ожидается от 22 до 27 градусов тепла, а к середине следует ожидать потепления до 25-30 градусов. В выходные же температурные показатели также вырастут – до 28-33 градусов.

По ночам температура воздуха будет составлять от 14 до 19 градусов.

Кроме того, россиянам обещают ясное небо, идеальную видимость и ослабление ветра до уровня штиля.

Тишковец также предупредил, что в указанный период атмосферное давление выйдет на уровень 757 миллиметров ртутного столба, что может оказать негативное влияние на гипертоников.

Ранее мы сообщали, что синоптики пообещали сильнейшую за десять лет засуху в июле.

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