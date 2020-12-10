Россиян предупредили о возвращении аномальной жары

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что жителей Центральной России ждет около семи дней жары. Его слова передает агентство "РИА Новости".
Он утверждает, что в начале следующей недели ожидается от 22 до 27 градусов тепла, а к середине следует ожидать потепления до 25-30 градусов. В выходные же температурные показатели также вырастут – до 28-33 градусов.
По ночам температура воздуха будет составлять от 14 до 19 градусов.
Кроме того, россиянам обещают ясное небо, идеальную видимость и ослабление ветра до уровня штиля.
Тишковец также предупредил, что в указанный период атмосферное давление выйдет на уровень 757 миллиметров ртутного столба, что может оказать негативное влияние на гипертоников.
Ранее мы сообщали, что синоптики пообещали сильнейшую за десять лет засуху в июле.
Фото: pixabay.com
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