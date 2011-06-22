Синоптики пообещали сильнейшую за десять лет засуху в июле

Ожидается выпадение лишь 30 процентов месячной нормы осадков.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что жителей Москвы и территории Центральной России ожидает засуха в июле, которая бывает раз в десятилетие. Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

По словам специалиста, в такой погодный период выпадает максимум треть месячной нормы осадков.

По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков (норма июля – 94 миллиметра), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя. Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".

Специалист подчеркнул, что минимум осадков в июле был выявлен, например, в 1997 году, когда выпало всего шесть миллиметров осадков, в 2010 – 12 миллиметров, а также в 2014 году – всего лишь четыре миллиметра.

Кроме того, по словам Тишковца, в середине лета ожидается превышение средних показателей количества ясных дней примерно в два-три раза. Температура в среднем будет на 0,5-1 градус выше многолетних значений метеостатистики. Исключение - середина июля.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19.

Фото: pixabay.com