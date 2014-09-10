Эксперт оценила распространение ковида в условиях аномальной жары.

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19. В комментарии ТАСС заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ ведомства Наталья Пшеничная объяснила, что у экспертов к настоящему моменту нет достаточных сведений о влиянии жаркой погоды на снижение интенсивности инфекции. При этом специалист не исключает, что такая связь существует.

Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже. Наталья Пшеничная, представитель Роспотребндзора

Эксперт уточнила, что жаркая погода может снизить интенсивность распространения коронавируса только в том случае, если граждане будут соблюдать все средства эпидемиологической защиты.

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани привившихся и переболевших ковидом.

Фото: Piter.tv