Анна Попова предложила губернатору Краснодарского края чуть изменить формулировку постановления.

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани привившихся и переболевших ковидом. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве РФ сообщила Анна Попова. Чиновница прокомментировала намерение главы региона изменить требования к путешественника, прибывающим в Краснодарский край.

Поддерживая все инициативы, мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт добавила, что на курорты Сочи смогут также попасть люди, которые не имеют возможности сделать прививку от коронавируса по медицинским показателям. При этом мероприятия, которые проводят власти региона, заслуживают внимание, считает Попова. В ведомстве подчеркнули, что эффективные ограничительные меры позволят обезопасить отдых граждан на Черноморском побережье.

Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут еще в восьми регионах.

Видео: Правительство России