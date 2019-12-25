Метеоролог назвал причину аномальной жары в России

Жаркая погода может уйти до конца недели.

Метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномальная жара на территории европейской части РФ сохранится до конца текущей недели. Об этом он сказал в интервью издания "Известия".

По его словам, причиной такой погоды стал мощный блокирующий антициклон. Старков отметил, что после этого последует снижение температуры.

Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25-28 градусов. Леонид Старков, метеоролог

Однако, по словам специалиста, есть и такие синоптики, которые утверждают, что скоро произойдет регенерация антициклона и жаркая погода продолжится. Подобное явление можно было наблюдать летом 2010 года, когда жара держалась на протяжении двух месяцев.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали температурный максимум июня.

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