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В Петербурге зафиксировали температурный максимум июня
Сегодня, 16:36
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В Петербурге зафиксировали температурный максимум июня

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До этого в Петербурге было максимум +34,6 градуса 15 июня 1998 года.

Абсолютный температурный максимум июня зафиксировали 23 июня в Петербурге, где днем воздух прогрелся до +34,7 градусов. Об этом журналистам сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Побит не только рекорд сегодняшнего дня (+30,7 градуса в 1917 году), но и абсолютный максимум июня.

Александр Колесов, главный синоптик города

До этого в Петербурге было максимум +34,6 градуса 15 июня 1998 года. Аномальная для города жара в +30 градусов и выше держится в Северной столице с 19 июня.

При этом петербуржцев предупредили об усилении ветра вечером 23 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, жара, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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