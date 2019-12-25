В Петербурге зафиксировали температурный максимум июня

До этого в Петербурге было максимум +34,6 градуса 15 июня 1998 года.

Абсолютный температурный максимум июня зафиксировали 23 июня в Петербурге, где днем воздух прогрелся до +34,7 градусов. Об этом журналистам сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Побит не только рекорд сегодняшнего дня (+30,7 градуса в 1917 году), но и абсолютный максимум июня. Александр Колесов, главный синоптик города

До этого в Петербурге было максимум +34,6 градуса 15 июня 1998 года. Аномальная для города жара в +30 градусов и выше держится в Северной столице с 19 июня.

При этом петербуржцев предупредили об усилении ветра вечером 23 июня.

Фото: Piter.tv