В Петербурге зафиксировали температурный максимум июня

Абсолютный температурный максимум июня зафиксировали 23 июня в Петербурге, где днем воздух прогрелся до +34,7 градусов. Об этом журналистам сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Побит не только рекорд сегодняшнего дня (+30,7 градуса в 1917 году), но и абсолютный максимум июня.
Александр Колесов, главный синоптик города
До этого в Петербурге было максимум +34,6 градуса 15 июня 1998 года. Аномальная для города жара в +30 градусов и выше держится в Северной столице с 19 июня.
При этом петербуржцев предупредили об усилении ветра вечером 23 июня.
Фото: Piter.tv
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