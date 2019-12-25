Петербуржцев предупредили об усилении ветра вечером 23 июня

Ветер ожидается в районе Финского залива.

Вечером 23 июня, начиная с 19-22 часов, по Невской губе Финского залива ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 16 м/с. Высота волн составит 0,5-0,1 м. Об этом в среду, 23 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Однако в городе по-прежнему держится аномальная жара. Во второй половине дня ожидается сильная жара с повышением температуры воздуха до +35 градусов. Спасатели также напомнили, что лучше не выходить из дома с 11 до 17 часов дня, носить одежду из натуральных тканей и головные уборы, защищать глаза.

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