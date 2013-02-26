В Ленобласти 24 июня воздух прогреется до +32 градусов

На востоке местами ожидается до +35 градусов.

Жаркая погода продолжит господствовать на территории Ленинградской области. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В течение дня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью 1-5 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +17...+22, днем +27...+32 градусов, на востоке местами до +35 градусов.

В Петербурге 23 июня зафиксировали температурный максимум июня.

Фото: Piter.tv