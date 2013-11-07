Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах

Коммунальщики могут подать в суд, если их не впустят в квартиру.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов предупредил граждан РФ о внезапных проверках в квартирах. Об этом информирует информационное агентство "Прайм".

По его словам, такой визит должен быть обоснован законом. Правоохранители могут проверить квартиру только при наличии специальных документов и веских оснований. Без приглашения могут нагрянуть проверяющие коммунальных служб и контролеры потребления электричества. Что касается последних, то они обязаны предупредить о своем визите не позднее чем за две недели до проверки.

Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки. Анатолий Миронов, завфилиалом московской коллегии адвокатов "Защита"

Он подчеркнул, если с проверяющими не удалось договориться о дате проверки или их не пустили в квартиру, то коммунальная служба может обратиться в суд, который в большинстве таких случаев, решает вопрос в пользу проверяющих.

Ранее проверка в Московском районе Санкт-Петербурга зафиксировала проблемы с обустройством лестничных клеток.

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