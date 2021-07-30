Проверка в Московском районе зафиксировала проблемы с обустройством лестничных клеток

Жители подъездов жалуются, что в последний раз подобная проверка была два года назад.

В пятницу, 30 июля, петербургские власти, ответственные за сферу ЖКХ, провели объезд в Московском районе города. В районе управляющая организация проводит работы, влияющие на бесперебойное энергоснабжение квартир и готовность жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. В рамках текущего ремонта и содержания многоквартирных домов объезд провел председатель комитета Виктор Борщев.

Первой точкой объезда стали дома по адресу Московский проспект, 199 и Московский проспект, 201. По этим адресам проводится ремонт фасадов и лестничных клеток. Председатель комитета был недоволен качеством подъездов этих двух домов. Он отметил, что лестничный подъем травмоопасен – дело в технологических отверстиях, которые появились между ступеньками. По мнению председателя, их неудачно пропилили.

Были претензии и к графику работы коммунальщиков – Борщев указал, что график должен быть расписан более четко и ясно. Рабочие же отчитались, что в рамках ремонта была проведена герметизация швов и стыков в панельных домах, приведены в порядок входные группы – заменены двери, отремонтированы дверные заполнения.

По адресам Ленсовета, 47 и Ленсовета, 53 выяснилось, что там ремонт фасада и подъездов частично проведен. Председатель комитета указал, что на ухудшающее состояние домов и подъездов было подано более трехсот жалоб от жильцов Московского района.

Жители подъездов в районе жалуются, что в последний раз подобная проверка была два года назад. В подвалах действительно не все хорошо: торчит арматура, течет канализация, из подвала валит пар, а он размывает фундамент дома. Например, в доме по адресу Московский проспект, 199 в подъезде торчит арматура из ступенек, которой, по словам обитателей дома, 15 лет. Один из жителей дома рассказал, что когда решил обратиться в Аварийную службу газовой сети, ему ответили в крайне лаконичной манере: "Будете жаловаться – вообще делать не будем!".

Кроме того, журналисты обнаружили стенде с информацией для жильцов, что название управляющей организации, обслуживающей дом, оказалось заклеено бумажкой.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv