Россиян предупредили о штрафах за выброшенный из машины мусор

Сергей Колунов уточнил наказание за данный вид правонарушения в стране.

Выброшенный из салона автомобиля мусор может обернуться штрафом для водителя в размере до 15 тысяч рублей, а при вывозе отходов грузовиками в неположенное место санкции доходят до 200 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов, представляющий партию "Единая Россия". Законодатель пояснил, что за повторное правонарушение человек заплатит штраф в двойном размере.

За несанкционированную выгрузку и сброс мусора с транспортных средств и прицепов предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП. Физлицу, выбросившему мусор в неположенном месте, грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, должностному лицу - от 20 до 30 тыс. рублей, юрлицу - от 30 до 50 тыс. рублей. Сергей Колунов, депутат ГД

Кроме этого шоферу также может грозить конфискация транспортного средства, являющегося орудием правонарушения. При условии, что нарушение совершено водителями грузовых автомобилей или с помощью прицепов, то размер выплаты ы пользу государства достигает 120 тысяч рублей за первое нарушение и до 200 тысяч - за повторное. Дополнительно в России сохраняется возможность конфисковать данную машину.

