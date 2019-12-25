В ГД назвали дату активного развертывания сетей 5G в крупных городах

Антон Немкин сообщил о том, когда в крупных городах России появится такой сигнал.

Активное развертывание сетей 5G на базовых станциях должно начаться в крупных городах России с 2026 года, станции станут основой для внедрения беспилотного транспорта и "умных городов". Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин. Законодатель указал, что власти реализуют масштабный проект на базе собственного оборудования. Такое решение позволяет чиновникам снизить зависимость государства от зарубежных производителей, а также сформировать устойчивую инфраструктуру связи на долгосрочную перспективу. Работа предусматривает появление сетей 5G в городах с населением от ста тысяч человек. Известно, что через два года они должны быть запущены не менее чем в 10 из таких крупных населенных пунктах, а к 2035 году — уже в 80.

Активное развертывание сетей 5G в России должно начаться с 2026 года — это важный технологический рубеж для отечественной телеком-отрасли. Однако, как уже отметили в Минцифры, не исключен перенос сроков развертывания сетей "вправо". Антон Немкин, депутат ГД

Напомним, что в декабре 2023 года федеральное правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко говорил общественности, что ее реализация позволит обеспечить сетями 5G 60 процентов от местного населения.

Фото: Piter.tv