На 10%, по информации источника, ритейлеры согласились увеличить цены.

Россиян предупредили о росте цен на яйца и мясо птицы. Производители просят продавцов на 10% увеличить закупочные цены. Об этом торговые сети сообщают Минпромторгу, пишут "Известия" со ссылкой на собственный источник.

Накануне самая дешёвая категория яиц подорожала на 20%. Причиной оказалась вспышка птичьего гриппа и закрытие нескольких птицефабрик.

"Известия" пишут, что производители и раньше предлагали повысить цены на яйца и мясо птицы на 19%, однако продавцы не согласились из-за отсутствия экономической обоснованности.

При этом на 10%, по информации источника, ритейлеры согласились увеличить цены.

Ранее товарооборот "Азбуки вкуса" в Петербурге вырос на 40%.

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