Товарооборот "Азбуки вкуса" в Петербурге вырос на 40%

В настоящий момент в городе насчитывается 14 торговых точек.

За 9 месяцев 2020 года товарооборот продуктовой сети "Азбука вкуса" в Петербурге увеличился на 40%. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На данный момент в городе насчитывается 14 торговых точек, работают два формата магазинов: супермаркеты "Азбука вкуса" и минимаркеты "АВ Daily". Также есть служба доставки продуктов на дом.

При этом в магазинах продолжает расти средний чек – в "Азбуке вкуса" он вырос на 36,5%, в "АВ Daily" на 32%.

Ранее петербуржцам посоветовали не покупать продукты под марками магазинов.

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