Петербуржцам посоветовали не покупать продукты под марками магазинов

Такая продукция чаще всего низкого качества.

Глава петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий рассказал горожанам, почему в крупных сетевых магазинах не стоит брать продукты под их частными марками. Об этом сообщили "Невские новости".

Как объяснил Вишневецкий, продукты под марками магазинов – компромисс между качеством и ценой, поскольку торговая сеть сама заказывает продукцию изготовителю и диктует параметры качества. Чаще всего эти параметры не соответствуют ГОСТу, а сырье в продукции довольно низкого качества. Эксперт призвал отказаться от товаров по низкой цене.

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Фото: Piter.TV