По данным следствия, у подозреваемого ранее была судимость.

Полиция задержала мужчину, скрывшегося с места потасовки на парковке гипермаркета в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел на парковке около одного из гипермаркетов по улице Пушкина. Мужчина причинил своему оппоненту ранение, предположительно из травматического пистолета. Потерпевшего доставили в медучреждение. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

По данным следствия, у подозреваемого ранее была судимость. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов.

Видео: Управление МВД России по Томской области