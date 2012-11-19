Россиян предупредили о росте цен на мясо и хлеб

В стране не ожидается дефицита на продукты внутреннего производства.

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина заявила, что в России ожидается рост цен на животноводческую продукцию, а также на хлеб. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам Тюриной, рост цен связан с удорожанием производства. При этом она подчеркнула, что в этом сезоне сборы зерновых были на хорошем уровне.

Эксперт также сказала, что не ожидается в этом году и дефицита на продукты внутреннего производства. Полностью обеспечены потребности в мясной продукции, более того, имеется даже экспортный потенциал, сказала она.

По словам Тюриной, обеспечение молочной продукцией не полное, поэтому планируется большой импорт из Белоруссии. На ценах это не должно сказаться из-за единого таможенного пространства.

По плодоовощной продукции у нас, наоборот, наблюдается увеличение предложения, которое продлится до сентября. Также хороший урожай по клубневым и зерновым — проблем с продуктами этих категорий мы не предвидим, — сказала эксперт.

А вот с импортной продукцией, по мнению специалиста, могут возникнуть сложности. Так, отразиться на ценах может возможное снижение урожаев, а также курсы валют.

Ранее мы писали, что в России цены на кофе могут вырасти на 10-12% уже в августе.

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