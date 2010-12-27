Эксперты дали советы по хранению готовых салатов.

Россиян предупредили о размножающихся в новогодних салатах микробах. Роспотребнадзор напомнил о необходимости правильно хранить салаты. Иначе это может довести до пищевого отравления, так как салаты - благоприятная среда для патогенных микроорганизмов. Бактерии выделяют токсины, плохо сказывающиеся на здоровье человека.

Срок годности салата зависит от рецепта. Из сырых и вареных овощей, копченостей, мяса - около 18 часов. Это относится, например, к винегрету. Заправка майонезом или другим соусом ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому после заправки их можно хранить не более 12 часов с момента приготовления. С добавлением консервированных овощей или вареных яиц - лишь 6 часов. Из маринованных, соленых и квашеных продуктов - 36 часов.

Салаты лучше хранить в холодильнике при температуре 2-6 градусов, а на стол ставить непосредственно перед подачей. Заправленный соусом салат не может стоять на новогоднем столе всю ночь.

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