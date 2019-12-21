Названа стоимость новогоднего стола для россиян

Эксперты подсчитали регионы, где в среднем потратят больше и меньше всего.

В среднем новогодний стол для среднестатистического гражданина РФ будет стоить 6430,78 руб. Это на 2,74% больше, чем в прошлом году, сообщает "Российская газета".

Дороже всего новогоднее застолье обойдется жителям Чукотки — в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб. В Москве на продукты для Нового года в среднем потратят 7933,34 руб.

Больше по сравнению с прошлым годом подорожали сыры (на 11,17%), сливочное масло (на 10,36%) и апельсины (на 10,87%). При этом красная икра стала дешевле на 4,97%, а огурцы — на 8,96%.