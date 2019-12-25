Россиян предупредили о предстоящем похолодании

В столице и Подмосковье температура упадёт на 10 градусов по сравнению с субботней.

Россиян предупредили о предстоящем аномальном похолодании. Оно придёт в некоторые регионы страны в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание ждёт жителей европейской части России с понедельника. Приближение холодного фронта будет ощущаться уже во второй половине дня воскресенья. Будет облачно.

По словам Вильфанда, температура в норме или выше неё будет держаться только в Северо-Кавказском и Южном округах. На остальной территории страны температура будет ниже нормы на два или четыре градуса.

В столице и Подмосковье в понедельник температура упадёт на 10 градусов по сравнению с субботней. Во вторник продолжится дальнейшее похолодание.

Ранее мы рассказывали, что в пятницу в Петербурге будет +29 градусов.