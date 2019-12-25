Эксперты советуют не переохлаждать организм.

Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что защита организма может временно снизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры.

Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19 пресс-служба Роспотребнадзора

В Ведомстве добавили, что рекомендуют следить за соблюдением температурного режима в помещениях, а также следить за исправностью систем отопления и эффективности работы нагревательного оборудования.

Российские нормы закрепляют в игровых дошкольных группах температуру в 21-23 градуса по Цельсию, в спальных детских садах - 19-20 градусов. В классах школ - от 18 до 24 градусов, а палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 градусов, в жилых помещениях - 20-22 градуса.

Роспотребнадзор оценил возможность наступления третьей волны коронавируса.

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