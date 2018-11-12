Эксперты: через полгода сладости могут подорожать на 5-7%

Из-за повышения НДС на пальмовое масло с 10% до 20%.

Рост НДС на пальмовое масло с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.

Поправки в Налоговый кодекс вступят в законную силу не ранее, чем 1 октября.

Пальмовое масло активно используется при производстве маргарина и кондитерских жиров. Поэтому подорожание данного продукта может привести к подорожанию цен на сладкое на 5-7%. Как утверждают эксперты, найти альтернативу пальмовому маслу практически невозможно.

Видео: YouTube/ BattaBox