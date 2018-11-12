  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:33
64
nastya960
Код вставки плеера

Эксперты: через полгода сладости могут подорожать на 5-7%

0 0

Из-за повышения НДС на пальмовое масло с 10% до 20%.

Рост НДС на пальмовое масло с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.

Поправки в Налоговый кодекс вступят в законную силу не ранее, чем 1 октября.

Пальмовое масло активно используется при производстве маргарина и кондитерских жиров. Поэтому подорожание данного продукта может привести к подорожанию цен на сладкое на 5-7%. Как утверждают эксперты, найти альтернативу пальмовому маслу практически невозможно.

Видео: YouTube/ BattaBox

Теги: кондитер, пальмовое масло, сладости
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии