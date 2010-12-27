Депутаты отменили льготу на пальмовое масло и снизили НДС на фрукты

Госдума поддержала садоводов и повысила налоги для производителей пальмового масла.

В Государственной думе повысили НДС на пальмовое масло. Теперь предпринимателям придется платить ставку в 20 процентов. Ранее показатель достигал только десяти.

Теперь в приоритете депутатов - фрукты и ягоды. В отличие от пальмового масла, этим продукта наоборот увеличили льготы. НДС сократили с 20 до 10 процентов. В законную силу проект вступит через месяц после официальной публикации о нем в Интернете и СМИ. Однако, он не может регулировать рыночную ситуацию до первого числа нового налогового периода. Для НДС он начнется не раньше первого октября 2019 года.

Парламентарии отметили, что скидки на налоги позволят отечественным предпринимателям увеличить объемы оборотных средств и вкладывать их в расширение садовых участков и создание новых садов. Пальмовое масло же позволит увеличить налоги, поступающие в государственный бюджет. По расчетам аналитиков показатель достигнет 4,5-5 миллиардов рублей. Далее средства направят на поддержку молочного производства. Это сделает продукт более доступным для потребителя, а также снизит выгодность использования пальмового масла для изготовителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что частные микрофинансовые компании больше не могут выдавать займы под залог жилья.

Фото: Piter.tv